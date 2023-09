Governo e Caixa antecipam pagamento do Bolsa Família para municípios do RS

Na série de medidas anunciadas pelo governo para auxiliar as famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, foi divulgado neste sábado a antecipação do pagamento do programa Bolsa Família para 97 cidades do Estado. Os beneficiários receberão os recursos nesta segunda-feira (18), independentemente do final do NIS (Número de Identificação Social, usados para organizar as datas de pagamento).

O comunicado do governo também afirma que famílias que recebem o benefício pelo Caixa Tem, em conta Poupança Social Digital, poderão movimentar os valores pelo aplicativo, sem necessidade de ir até uma agência.

As chuvas intensas, resultado de um ciclone, que causaram enchentes e deixaram estragos em 104 municípios gaúchos provocaram 48 mortes, conforme boletim da Defesa Civil divulgado na sexta-feira, dia 15. Ao todo, 4.904 pessoas ficaram desabrigadas, dos quais 1.426 ainda estão nessa situação.

Veja quais cidades serão contempladas com a antecipação do benefício

Água Santa, Almirante Tamandaré do Sul, Andre Da Rocha, Anta Gorda, Arroio do Meio, Arvorezinha, Bento Gonçalves, Boa Vista das Missões, Boa Vista do Buricá, Bom Jesus, Bom Retiro do Sul, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Camargo, Campestre Da Serra, Campos Borges, Candelária, Carlos Barbosa, Casca, Caxias do Sul, Chapada, Charqueadas, Ciríaco, Colinas, Coqueiros do Sul, Cotiporã, Coxilha, Cruz Alta, Cruzeiro do Sul, David Canabarro, Dois Lajeados, Eldorado do Sul, Encantado, Erechim, Espumoso, Estação, Estrela, Eugenio De Castro, Farroupilha, General Camara, Getúlio Vargas, Gravataí, Guaporé, Ibiraiaras, Imigrante, Ipê, Itapuca, Jacuizinho, Jaguari, Lagoão, Lajeado, Lajeado do Bugre, Marau, Mato Castelhano, Montauri, Montenegro, Muçum, Muliterno, Nova Alvorada, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Candelária, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Panambi, Parai, Passa Sete, Passo Fundo, Protásio Alves, Rio Grande, Roca Sales, Sagrada Família, Santa Maria, Santa Tereza, Santo Angelo, Santo Antonio do Palma, Santo Cristo, Santo Expedito do Sul, São Domingos do Sul, São Jeronimo, São Jorge, São Nicolau, São Sebastião do Caí, São Valentim do Sul, Sapiranga, Sarandi, Sede Nova, Serafina Correa, Sertão, Taquari, Vacaria, Vanini, Venâncio Aires, Vera Cruz, Vila Maria.