BCE: analistas preveem pausa no aperto monetário até março, com corte em abril

O Banco Central Europeu (BCE) publica nesta segunda-feira, 18, uma pesquisa realizada com analistas monetários entre 28 a 31 de agosto, antes da decisão de elevar os juros em 25 pontos-base (pb), divulgada na semana passada. Segundo a instituição, a mediana dos profissionais consultados projeta que as taxas de juros para depósitos devem permanecer em 4% até março de 2024, com o primeiro corte de 12 pb em abril, a 3,88%.

Isto tornaria a elevação de setembro a última do atual ciclo de aperto monetário. Depois do início do relaxamento, os analistas projetam que o banco central deve alternar entre cortes e pausas até o quarto trimestre de 2026, quando os juros se estabilizarão em 2% e devem permanecer neste nível no longo prazo.

Os analistas também esperam uma redução no portfólio de títulos do BCE, em especial, do Programa de Compras de Emergência de Pandemia (PEPP, na sigla em inglês).

A mediana dos analistas aponta ainda para expectativa bastante modesta para o crescimento na zona do euro, com risco majoritário para baixa das previsões. Nas leituras trimestrais ante o trimestre imediatamente anterior, eles projetam alta de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro e no quarto trimestres deste ano, sempre nas comparações anuais. Em 2024, a projeção é de leve aceleração no crescimento, para avanço de 0,2% no primeiro trimestre.

Para a inflação ao consumidor na zona do euro, esperam alta de 5,0% no terceiro trimestre, de 3,2% no quarto e de 3,0% no primeiro trimestre de 2024. Segundo os analistas, a inflação só deve atingir a meta de 2% de modo estável e sustentado a partir do primeiro trimestre de 2026.