Declínio do comércio global se prolonga em julho, mostra indicador

Os fluxos comerciais globais caíram acentuadamente pelo quarto mês consecutivo em julho, à medida que o aumento dos preços e uma série de aumentos de taxas de juros por bancos centrais pesaram sobre a procura por bens.

Um indicador dos fluxos comerciais de bens desenvolvido pelo The Wall Street Journal e publicado nesta segunda-feira, 18, aponta para uma queda de 0,4% em relação a junho, ajustado pelos fatores sazonais de exportações de bens entre países.

A diminuição dos fluxos reflete um declínio na procura de bens que atingiu as fábricas em todo o mundo, à medida que os consumidores preferem serviços aos quais tiveram acesso restringido durante a pandemia, enquanto os preços mais elevados e os custos dos empréstimos enfraquecem o poder de compra.

A desaceleração do comércio pode continuar nos próximos meses. Uma sondagem da S&P Global junto a gerentes da área de compras de fábricas de todo o mundo revelou que as novas encomendas de exportação caíram em agosto pelo décimo oitavo mês consecutivo, embora em ritmo mais lento do que em julho.

Os fluxos comerciais também diminuíram em comparação com o mesmo mês do ano anterior, em 4,6%.

Para calcular o indicador do valor do comércio global de mercadorias, o Journal utiliza dados de oito países com números disponíveis em seis regiões. Os oito países representaram juntos 39,1% do valor mundial das exportações de mercadorias em 2019, segundo a Organização Mundial do Comércio. Para contabilizar os 60,9% restantes, o Journal calcula fatores de escala para cada região.