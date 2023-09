Em artigo no 'FT', Haddad convida estrangeiros a investirem em economia verde no Brasil

Em um artigo publicado no jornal Financial Times nesta segunda-feira, 18, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, detalhou o plano de transição ecológica do governo e convidou investidores estrangeiros a trazerem recursos para o País. O ministro ainda ressaltou o compromisso de promover essa transição criando empregos, investindo em inovação e sobre uma "sólida base fiscal e regulatória".

"Investidores estrangeiros que queiram descarbonizar a sua cadeia de produção e investir em inovação limpa serão muito bem-vindos a nos ajudar a acelerar essa nova fase de desenvolvimento do Brasil. Para além de exportações tradicionais, a produtividade e a inovação serão a chave para reduzir nossas emissões, criando grandes oportunidades de investimento e milhões de empregos de alta qualidade e bem remunerados", escreveu Haddad.

O ministro destacou que medidas desse plano incluem a regulamentação do mercado de carbono, seguindo o modelo da União Europeia, e lembrou que parte das novas receitas obtidas dessa forma serão alocadas em pesquisa e desenvolvimento.