PIB da Argentina recua 4,9 no 2º tri, na comparação anual, com queda de 2,8% no trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina teve baixa de 4,9% no segundo trimestre, na comparação com igual período do ano passado, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Ante o primeiro trimestre, o recuo foi de 2,8%, na série dessazonalizada.

No primeiro trimestre, a economia argentina havia registrado crescimento de 1,4%, em relação a igual período do ano passado. Nas leituras trimestrais, havia ocorrido avanço de 0,9% no PIB no primeiro trimestre ante o anterior.