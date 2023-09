CNI: Decisão foi acertada e expectativa é de novos cortes na Selic nas próximas reuniões

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de reduzir a taxa de juros Selic em 0,50 ponto porcentual foi considerada "acertada" pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A expectativa da indústria, segundo a entidade, é de que sejam realizados novos cortes nas próximas reuniões, à medida que o cenário de controle da inflação continue".

Para o presidente da CNI, Robson de Andrade, a decisão do BC evita prejuízos adicionais para o mercado de crédito e para a atividade econômica. "É preciso reverter o quadro negativo de concessão de crédito às empresas. Nos primeiros sete meses do ano, o crédito recuou 5%, na comparação com o mesmo período do ano passado", afirma Andrade. "A redução da Selic é necessária, não compromete o processo de combate à inflação e evita mais restrições à atividade industrial", completa o presidente da CNI.

A entidade destaca que os dados do PIB nos dois primeiros trimestres de 2023 indicam desaceleração da economia. "A produção industrial de bens de capital caiu 16,9% em julho de 2023 na comparação com julho de 2022 e, na mesma base de comparação, a produção de bens de consumo caiu 0,7%, o que coloca em dúvida a manutenção do ritmo de crescimento da atividade econômica nos próximos meses."