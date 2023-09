Fed: atividade econômica dos EUA está expandindo em ritmo sólido; inflação segue alta

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed) avalia que indicadores recentes sugerem que a atividade econômica dos Estados Unidos está se expandindo a um "ritmo sólido" e que, apesar de o mercado de trabalho ter perdido fôlego nos últimos meses, a taxa de desemprego continua baixa e a inflação, elevada.

Em comunicado divulgado há pouco, em que anunciou decisão de manter juros, o FOMC também ressaltou que o sistema bancário é sólido e resiliente, e que as condições "de crédito mais restritivas para famílias e empresas poderão pesar sobre a atividade econômica, as contratações e a inflação".

O Comitê ainda destaca que conta com o aperto cumulativo já adotado na política monetária, bem como com a defasagem de sua transmissão, para determinar a extensão do reforço da política monetária apropriada para chegar à meta a médio prazo da inflação.