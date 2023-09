Powell: 'adotamos nossas decisões reunião a reunião, ao avaliar quadro econômico'

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, disse que o crescimento dos salários nos EUA tem desacelerado e que a economia do país "enfrenta ventos contrários", com o aperto nas condições de crédito, gerada sobretudo pela política monetária que iniciou o ciclo de elevação de juros em março de 2022. Ele ressaltou que a inflação no país tem moderado um pouco desde meados do ano passado. "Continuamos a adotar nossas decisões reunião a reunião, ao avaliar o quadro" macroeconômico.

Powell ressaltou que a política monetária nos EUA é restritiva. "Estamos preparados para subir mais os juros, se for preciso", destacou. Ele apontou que o Federal Reserve manterá os Fed Funds elevados para garantir o retorno da inflação à meta. "Teremos de manter os juros em níveis restritivos por um tempo." O presidente do banco central americano ressaltou ainda que a decisão de hoje do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês) de manter os juros na faixa entre 5,25% e 5,5% ao ano não significa "que chegamos na postura que almejamos na política monetária."