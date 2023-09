Campos Neto vai a encontro de BCs em Lisboa e a reuniões do G20 em Marrakesh

O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 21, informa que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ficará fora do País no período de 7 a 15 de outubro, quando viajará para Lisboa, em Portugal, e Marrakesh, no Marrocos.

De acordo com a publicação, em Lisboa, Campos Neto participa do XXXIII Encontro de Lisboa entre os Bancos Centrais de Língua Portuguesa.

Em Marrakesh, ele participa das 'Annual Meetings', promovidas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial, além das reuniões de ministros da Fazenda e presidentes de Bancos Centrais do G20 e de reuniões e palestras com investidores institucionais.