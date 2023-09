Governo apresenta relatório bimestral de receitas e despesas nesta sexta-feira

O governo apresentará amanhã o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 4º Bimestre de 2023. Os dados serão divulgados às 14h30 e uma apresentação será conduzida na sequência, com o secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Paulo Bijos, e pela secretária-adjunta do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, Viviane Varga.

No relatório referente ao terceiro bimestre, divulgado em julho, foi anunciado um bloqueio adicional de R$ 1,5 bilhão em despesas discricionárias no orçamento deste ano, elevando o contingenciamento a R$ 3,2 bilhões para o cumprimento do teto de gastos. O relatório também alterou a estimativa de déficit primário total de 2023 para R$ 145,4 bilhões. A meta de resultado primário do Governo Central deste ano é de saldo negativo de até R$ 238,2 bilhões, mas a Fazenda busca um rombo bem menor, de 1,0% do PIB, ou menos.