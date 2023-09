Haddad discute agenda verde e reforma tributária com montadoras em reunião fechada em SP

Os presidentes da General Motors (GM), Volkswagen e Toyota tiveram na manhã desta sexta-feira, 22, uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir, entre outros assuntos, a participação das montadoras na agenda verde do governo, oficialmente chamada de Plano de Transformação Ecológica.

O encontro aconteceu a portas fechadas no gabinete do ministério na avenida Paulista, com as presenças de Santiago Chamorro, da GM, Rafael Chang, da Toyota, e Ciro Possobom, da Volkswagen.

Todos deixaram a reunião sem dar declarações à imprensa.

A assessoria do ministério também já anunciou que Haddad não falará nesta sexta com jornalistas.

As montadoras reforçaram a Haddad o compromisso com investimentos no Brasil.

A transição energética, um dos eixos da agenda verde, e a reforma tributária também foram discutidas na reunião.

Mais tarde, às 15 horas, Haddad tem uma reunião com o CEO da Vale, Eduardo Bartolomeo, no último compromisso da agenda pública desta sexta-feira.