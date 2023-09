Holanda: parlamentares aprovam imposto sobre bancos e ações do setor despencam em Amsterdã

A câmara baixa do Parlamento da Holanda aprovou na noite de quinta-feira, 21, uma legislação que impõe imposto à recompra de ações para os bancos e amplia em 70% um tributo sobre o setor, com objetivo de cobrir gastos sociais.

Como resultado, os papéis das principais instituições bancárias do país registraram forte queda na Bolsa de Amsterdã nesta sexta-feira, 22. ING recuou 6,35% e ABN AMRO caiu 4,47%, o que contribuiu para a desvalorização de 0,22% do índice AEX.

O Partido do Trabalho holandês, que articulou a medida, afirmou que a tributação ajudará a conceder um aumento de 1,7% no salário mínimo nacional, além de apoio fiscal a famílias com crianças.

Há dúvidas, no entanto, se a lei entrará em vigor, uma vez que a pauta ainda demanda aprovação do Senado. Segundo a imprensa local, o primeiro-ministro Mark Rutte já expressou oposição ao imposto sobre bancos. Rutte, no entanto, deixará o cargo após as eleições marcadas para novembro.

O episódio levanta paralelos com um tributo semelhante anunciado na Itália em agosto. Na época, a decisão foi recebida com estresse nos mercados, que se desfizeram de ações do banco. Na semana passada, o Banco Central Europeu (BCE) criticou o projeto.

*Com informações da Dow Jones Newswires