ANP: preço médio da gasolina nos postos cai 0,34%, para R$ 5,82 por litro, entre 17/9 e 23/9

O preço médio da gasolina nos postos de abastecimento do País teve queda de 0,34% em uma semana, para R$ 5,82 por litro entre os dias 17 e 23 de setembro. Na média dos sete dias anteriores, de 10 a 16 de setembro, a gasolina custou R$ 5,84 ao consumidor final. As informações são da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis (ANP).

Esta foi a quarta semana seguida de quedas nos preços da gasolina. Os recuos sucedem um aumento expressivo no combustível em meados de agosto, motivado pelo reajuste de 16,2% no produto anunciado pela Petrobras em suas refinarias, no dia 15 do mês passado. Na esteira do reajuste da estatal, a gasolina tinha saído de um preço médio de R$ 5,65 de 13 a 19 de agosto para R$ 5,88 na semana seguinte, entre os dias 20 e 28 do mês. Desde então, a ANP registra ligeira queda no preço nas bombas.

O recuo em setembro tem contribuição do barateamento do etanol anidro, já que compõe 27,5% da mistura da gasolina comum. Nos últimos sete dias, de 16 a 22 de setembro, o preço do etanol anidro nas usinas paulistas recuou 0,69%, para R$ 2,50 por litro, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo (Cepea/Esalq-USP). O preço do combustível já tinha diminuído 0,34% na semana imediatamente anterior, nos sete dias terminados em 15 de setembro.