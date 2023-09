BCE nunca falou sobre reduzir juros e isso não foi discutido pelos dirigentes, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que os dirigentes da instituição não falaram recentemente sobre eventual redução nos juros. "Isso não foi discutido", garantiu, durante audiência no Parlamento Europeu, na qual reafirmou a postura de que os juros devem seguir em níveis elevados "pelo tempo necessário" para que a inflação retorne à meta de 2%.

A autoridade disse também que o BCE não pode deixar que ocorra uma desancoragem nas expectativas de inflação.

Ela considerou que, no quadro atual, a inflação é "não apenas de oferta, mas também de demanda".

Euro digital

Lagarde ainda voltou a comentar sobre um eventual euro digital, durante a audiência. Segundo ela, as informações sobre transações com essa moeda digital de banco central não estariam disponíveis para o BCE.

Mas ela defendeu que esses dados possam ser disponibilizados em algumas circunstâncias específicas, como para autoridades quando houver decisão judicial para combate a eventual lavagem de dinheiro ou suspeita de terrorismo.

Ao mesmo tempo, garantiu que o dinheiro tradicional "sempre estará por aí" e que as pessoas poderão continuar a utilizar suas cédulas, caso prefiram.

Núcleos de inflação

A presidente do BCE notou que há uma "tendência declinante" no núcleo da inflação na região da moeda comum, mas notou que ainda há desafios no quadro.

Lagarde defendeu que a tendência inflacionária "precisa ser consistente".

E também reafirmou projeções recentes do BCE, com a expectativa de que a meta de inflação seja atingida até o fim de 2025.