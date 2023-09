Previsão para a Selic ao fim de 2023 no Focus do BC segue em 11,75%

Após a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), a expectativa para taxa Selic no fim de 2023 foi mantida em 11,75% pela sétima semana consecutiva no Boletim Focus, conforme divulgação realizada nesta segunda-feira, 25, pelo Banco Central.

A mediana para a Selic no encerramento deste ano acompanha a sinalização dada pelo Copom, de que seguirá no ritmo de corte de juro em 0,50 ponto porcentual, como ocorreu nas reuniões de agosto e setembro, com a tendência de continuidade caso o cenário permaneça assim. Atualmente, o juro básico da economia está em 12,75% ao ano.

Considerando apenas as 76 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2023 seguiu em 11,75%.

Para o término de 2024, a mediana se manteve em 9,00%. Há um mês, a estimativa já era de 9,00%.

A decisão de setembro do Copom convergiu para a aposta do mercado de corte de 0,50 ponto porcentual. Desta vez, a decisão foi unânime. Com a nova baixa, o País finalmente deixou a liderança global dos juros reais (descontada a inflação) - foco das críticas do governo, de políticos em geral e de empresários.

O Boletim Focus ainda mostrou que as projeções para a Selic no fim de 2025 e de 2026 continuaram em 8,50%, mesma mediana de quatro semanas atrás.