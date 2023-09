Fed deve elevar juros 'um pouco mais' e mantê-los em níveis altos por mais tempo, diz dirigente

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em Minneapolis, Neel Kashkari, disse que, diante da surpreendente firmeza da economia americana, o Fed provavelmente precisará elevar suas taxas de juros um pouco mais e mantê-las em níveis elevados por um período mais longo para trazer a inflação de volta à meta oficial de 2%.

"Se a economia estiver fundamentalmente muito mais forte do que imaginávamos...isso me diria que as taxas provavelmente terão de subir um pouco mais e, em seguida, ser mantidas altas por mais tempo para esfriar as coisas," disse Kashkari, que é membro votante do Fed este ano, durante evento na Wharton School of Business, na noite da segunda-feira, 25.

Na semana passada, o Fed manteve seus juros principais na atual faixa de 5,25% a 5,50%, mas também sinalizou um possível novo aumento antes do fim do ano.