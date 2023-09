Krugman: Cenário faz com que BCs tenham medo de reduzir juros e gerar superaquecimento

O economista americano e vencedor do Prêmio Nobel de Economia Paul Krugman disse que o fato de a inflação nas economias globais ter desacelerado sem causar recessões dificulta a redução dos juros. De acordo com ele, este cenário deixa as autoridades monetárias com medo de causar um superaquecimento da economia, e portanto da inflação, caso cortem os juros no curto prazo.

"A economia tem sido muito resiliente diante da alta dos juros. É bom saber que não vimos uma recessão até agora", disse ele durante participação na Fides 2023, evento internacional do mercado de seguros que acontece no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 26. "Os reguladores podem comemorar, mas o fato de que as economias não desaceleraram faz com que tenham medo de reduzir juros, porque a economia pode superaquecer, então se fala em manter os juros mais altos por mais tempo, ou então para sempre."

Segundo ele, é "surreal" o fato de que o aperto monetário global não levou a recessões nas maiores economias do mundo. Krugman afirmou que provavelmente a inflação de fato era transitória, embora mais duradoura do que se esperaria ao dizer que era temporária.

Na visão do Nobel de Economia, preços de alimentos e de energia não são as melhores medidas da alta de preços no período pós-pandemia, porque são mais voláteis. De acordo com ele, isso faz com que os países comecem a buscar novas leituras sobre os índices inflacionários.

"A maior parte dos países agora também calcula algum tipo de núcleo inflacionário, o que ajuda a extrair um sinal dos ruídos", afirmou ele.