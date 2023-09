Ministro de Lula diz que não há necessidade novo horário de verão

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta quarta-feira que no cenário atual não há necessidade de retomada do horário de verão. A prática foi encerrada no governo de Jair Bolsonaro.

"O horário de verão só acontecerá se tiver sinais e evidências de uma necessidade de segurança de suprimento do setor elétrico. Por enquanto não tem sinal nenhum nesse sentido", disse Silveira.