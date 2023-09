Follow-ons já captaram R$ 29,3 bilhões em 2023, informa B3

As 17 empresas que realizaram ofertas subsequentes de ações (follow-on) na B3 em 2023 captaram R$ 29,3 bilhões, informou nesta quinta-feira, 28, a B3, destacando que oito dessas companhias haviam feito seu IPO, a oferta inicial da bolsa do Brasil, entre 2020 e 2021.

Em nota, a B3 ressalta que o número de empresas que buscaram captar recursos por meio de ofertas subsequentes em 2023 deve ultrapassar o do ano de 2022, quando foram realizados 19 follow-ons.

No ano passado, o destaque ficou para a oferta subsequente da Eletrobras, que captou R$ 33 bilhões.

"As companhias estão de volta ao mercado para captar recursos, poucos anos depois da realização de seus IPOs. Isso nos mostra a força e a capacidade do mercado de capitais em auxiliá-las em seu crescimento", destaca o superintendente de Relacionamento com Empresas da B3, Leonardo Resende, em nota.