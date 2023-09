Há indícios de que PIB potencial do Brasil está maior, afirma Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta quinta-feira, 28, que existem indícios de que o Produto Interno Bruto (PIB) potencial do Brasil pode está maior, contextualizando que isso chegou a ser tratado na última ata do Comitê de Política Monetária (Copom).

"Se estamos crescendo mais do que o esperado, com inflação menor, se isso se confirma, é um indício de que o PIB potencial do país talvez possa ser maior. Mas é um indício, estamos todos, Banco Central e economistas, tateando, olhando o que está acontecendo, e revistando as discrepâncias em relação ao crescimento e à inflação inicialmente imaginados", explicou Galípolo.

O diretor do BC ainda reforçou que a ata tratou também da discussão sobre hiato do produto. "Falamos também sobre hiato, que se imagina que deve ter se fechado um pouco, porque você está tendo crescimento superior ao imaginado, então mais crescimento é um indicativo de um hiato que está se fechando um pouco", avaliou Galípolo, durante participação de live da consultoria Prospectiva.