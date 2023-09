Lula e Campos Neto tiveram reunião 'produtiva' e farão 'conversas periódicas', diz Haddad

Também ocorre em meio à queda de braço de Haddad com auxiliares e parlamentares do PT em torno do plano de zerar o déficit primário no ano que vem.

O entorno do ministro da Fazenda vê em Campos Neto um aliado de peso na questão fiscal, com interlocução no mercado financeiro e no Congresso, conforme mostrou reportagem do jornal O Estado de S. Paulo.