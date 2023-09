Valor emprestado pelo Fed para bancos americanos sobre US$ 231 mi, para US$ 110,908 bi

Os empréstimos emergenciais do Federal Reserve (Fed) para aumento de liquidez de bancos americanos aumentaram US$ 231 milhões na semana encerrada no dia 27 de setembro, de US$ 110,677 bilhões para US$ 110,908 bilhões.

O crédito mobilizado pela janela de redesconto subiu de US$ 3,078 bilhões para US$ 3,193 bilhões, segundo relatório do Fed. Já a linha do Programa de Financiamento a Prazo dos Bancos (BTFP, na sigla em inglês) subiu de US$ 107,599 para US$ 107,715 bilhões no período.

A categoria "outras extensões de crédito", cujos recursos são garantidos pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), recuou de US$ 85,005 bilhões para US$ 81,883 bilhões no mesmo intervalo.