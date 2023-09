Japão: taxa do JGB de 10 anos segue nas máximas desde 2013, mesmo após atuação do BoJ

As taxas projetadas pelos títulos do Japão de 10 anos (JGB) seguiam ao redor das máximas desde 2013, mesmo após uma intervenção do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) para tentar conter a escalada do rendimento na manhã desta sexta-feira, 29.

A taxa oscilava ao redor de 0,76%, perto das 14h30 (de Brasília). O BoJ anunciou uma operação na qual comprou 300 bilhões de ienes em títulos entre 5 e 10 anos. A operação anterior com títulos de prazos de vencimento similares envolveu 675 bilhões de ienes.

Os juros dos títulos japoneses iniciaram um movimento de alta em julho, após o BC do país flexibilizar o controle e permitir que a taxa do título de 10 anos superasse o limite máximo de uma banda referencial de 0,5%, enquanto estabeleceu um teto de facto de 1%. A decisão foi tomada diante do contexto de alta global das taxas de juros, em virtude das políticas monetárias restritivas anunciadas por grandes bancos centrais para combater a inflação.

A decisão do BoJ fomentou especulação de que estaria em um horizonte mais próximo o fim de sua postura que mantém as taxas básicas de juros no Japão em território negativo. No entanto, o BoJ voltou atrás no encontro de setembro, quando manteve sua mensagem "dovish", sinalizando que não deve abandonar a abordagem monetária acomodatícia.