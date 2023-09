Ministro de Finanças do Japão renova promessa de agir contra movimentos excessivos do iene

O ministro de Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, renovou a promessa de agir contra eventuais fortes quedas do iene, em um momento em que a moeda do país opera nos menores níveis em quase um ano.

"Não há mudanças na nossa postura de que tomaremos medidas apropriadas contra movimentos excessivos, sem descartar quaisquer opções", disse Suzuki, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 29. "Temos um forte senso de urgência."

Operadores têm sido cautelosos em relação à possibilidade de o governo intervir comprando ienes, uma vez que a divisa japonesa ultrapassou a marca de 149 ienes por dólar, o que não acontecia desde outubro do ano passado.

O governo japonês não tem nenhuma meta específica para o iene que pudesse desencadear uma intervenção cambial, mas está atento às flutuações cambiais, disse Suzuki.

Durante os negócios da madrugada, o dólar chegou a avançar a 149,50 ienes. Às 8h37 (de Brasília), a moeda norte-americana havia praticamente zerado seus ganhos e era negociado a 149,24 ienes, ante 149,23 ienes no fim da tarde de ontem. Fonte: Dow Jones Newswires.