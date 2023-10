Ouro fecha em nível mais baixo desde março, com retorno dos Treasuries e dólar fortes

O ouro fechou nesta segunda-feira, 2, em queda, mantendo sua sequência de seis sessões consecutivas em regressão e atingindo o nível mais baixo desde março na mínima intraday. A commodity segue sendo pressionada pela alta do dólar e dos juros dos Treasuries americanos.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em queda de 1,01%, a US$ 1.847,20 por onça-troy.

Segundo o analista da Oanda Craig Erlam, "ainda não há garantia de que continuaremos vendo uma alta nos rendimentos" dos Tesouro dos EUA, mas este cenário associado ao dólar forte provavelmente resultará numa desvalorização do ouro. De acordo com o Bank of America (BofA), a moeda americana continuará subindo frente a rivais no exterior, motivada pela economia resiliente dos EUA.

O CMC Markets concorda com as análises da Oanda e do BofA, e prevê um cenário negativo para o preço do ouro. "O aumento dos rendimentos e a força do dólar americano fizeram o metal cair para os níveis mais baixos desde 10 de março, e temos perspectiva de ver os preços caindo ainda mais", afirmou o CMC.

