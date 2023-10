O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do Japão recuou de 49,6 em agosto para 48,5 em setembro, segundo pesquisa da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada no domingo, 1º de outubro.

O indicador se aprofundou ainda mais abaixo do patamar neutro de 50 - ou seja, indicando contração da atividade.

A leitura preliminar do dado previa um recuo menor em setembro, a 48,6.