FecomercioSP: Faturamento do comércio paulista cresce 4% em julho e tem novo recorde para o mês

O faturamento do comércio paulista cresceu 4% em julho ante igual mês de 2022, atingindo um novo recorde para o período, aos R$ 100,7 bilhões. Foi um crescimento, em termos anuais, de R$ 3,9 bilhões. Os dados são da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista do Estado de São Paulo (PCCV), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). A série histórica tem início em 2008.

O aumento nas receitas se deve, sobretudo, ao crescimento expressivo nas vendas de veículos e motos, beneficiadas pelo programa de descontos de carros patrocinados pelo governo federal. As concessionárias ganharam quase um terço de receitas a mais (27,8%). Já as lojas de autopeças e acessórios acompanharam o resultado e venderam 15% a mais.

A FecomercioSP aponta que os resultados devem continuar melhorando, visto que ainda há crédito disponível nos programas. Além disso, o emprego, a queda na inflação e o crédito mais barato são fatores que contribuem para as vendas no Estado, de acordo com a entidade.