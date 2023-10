Treasuries guiam alta das taxas futuras de juros, após produção industrial abaixo da mediana

Os juros futuros avançam na manhã desta terça-feira, 3, com os intermediários em alta de 10 pontos-base, acompanhando o avanços dos rendimentos dos Treasuries e do dólar. A abertura se dá apesar de a produção industrial ter subido 0,4% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, abaixo da mediana das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast (de alta de 0,5%).

Às 9h13, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 subia a 11,075%, de 11,004%, e o para janeiro de 2027 subia a 11,115%, de 11,026% no ajuste anterior.

O vencimento para janeiro de 2029 avançava para 11,570%, de 11,505%.