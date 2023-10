Argentina: incerteza eleitoral impulsiona dólar a novo recorde no câmbio paralelo

O dólar teve mais um dia de forte valorização no mercado paralelo de câmbio da Argentina nesta quarta-feira, 4, em meio ao recrudescimento das tensões políticas a pouco mais de duas semanas das eleições presidenciais.

Principal referência nos negócios informais, o chamado dólar blue saltou 33 pesos argentinos e terminou a sessão vendido a 843 pesos argentinos, de acordo com levantamento do jornal Ámbito Finaciero. Na máxima do dia, a moeda americana chegou a ser cotada a 850 pesos, novo recorde nominal.

O mercado embute as incertezas sobre o pleito marcado para o próximo dia 22. Em agosto, o candidato ultraliberal, Javier Milei, surpreendeu ao terminar as primárias em primeiro lugar. Milei defende a de extinção do Banco Central argentino e a dolarização da economia, propostas consideradas inviáveis por muito economistas.

No final de semana, no entanto, uma pesquisa mostrou o atual ministro da Economia, Sergio Massa, na liderança das intenções de voto. Investidores temem que uma vitória da chapa governista mantenha a política fiscal expansionista adotada pelo presidente Alberto Fernández, enquanto analistas pedem a adoção de ajustes fiscais.