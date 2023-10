Aneel alerta para ajuste regulatório rápido para garantia de operação de térmicas no AC e em RO

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, explicou nesta quinta-feira, 5, que serão necessários ajustes regulatórios rápidos para que as térmicas que serão contratadas para garantir o atendimento no Acre e Rondônia entrem em operação. Diante da seca na região Norte, o governo decidiu na quarta-feira, 4, acionar as termelétricas Termonorte I e Termonorte II.

De acordo com o governo, caberá à agência reguladora e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) adotarem as medidas necessárias para retomada da disponibilidade dessas usinas.

Feitosa disse que não é possível precisar o prazo para que isso seja feito, mas que deverá ser o mais rápido possível.

"Essas térmicas já estavam descontratadas, então tem que fazer o aparato regulatório rápido, nada diferente do que já fizemos em outros momentos: contratos temporários para conexão, cálculo do custo da usina, o ressarcimento pelo combustível. Ou seja, são coisas que a Aneel e o ONS, de forma muito rápida, irão processar, atendendo o comando definido pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico", afirmou o diretor-geral da Aneel.