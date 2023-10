Dólar abre em alta por guerra no Oriente Médio, mas hesita com fluxo de exportador

O dólar abriu em alta, mas perdeu força e chegou a cair de forma pontual em meio a relatos de ingressos de fluxo comercial. Na mínima, registrou R$ 5,1524 (-0,19%), após registrar máxima a R$ 5,1824 (+0,39%) nos primeiros negócios desta segunda-feira em meio à cautela global. O mercado de câmbio ajusta-se moderadamente em meio alta da moeda americana no exterior, após Israel declarar guerra ao grupo militante palestino Hamas, que lançou um ataque em larga escala contra o território israelense no sábado. Os juros futuros operam em alta.

Os juros de bônus de governos europeu operam em baixa nesta manhã, refletindo a alta nos preços dos papéis, à medida que a demanda por ativos considerados mais seguros cresceu em meio ao conflito no Oriente Médio. O Ibovespa futuro cai, mas defendeu os 114 mil pontos há pouco com o petróleo forte.

O dólar reagiu em queda à entrada de exportadores na ponta de venda no mercado à vista, disse o diretor Jefferson Rugik, da corretora Correparti. Ajuda a aliviar a correção de alta a probabilidade ampliada no mercado de manutenção de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) em novembro, de 72,9% para 81,5%, segundo monitoramento do CME Group.

O petróleo subia perto de 3,5% por volta das 9h15. Os ADRs da Petrobras avançavam em Nova York, mas os da Vale recuavam, na esteira do recuo do minério de ferro em Dalian, na retomada dos negócios após a "Semana Dourada" na China.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse que o conflito Israel-Hamas trará mais volatilidade ao mercado e principalmente aos preços do diesel.

No boletim Focus, a projeção para o IPCA em 2024, foco da política monetária, oscilou de 3,87% para 3,88%, mas ficaram inalteradas para 2023, 2025 e 2026. A previsão para taxa de câmbio em 2023 passou de R$ 4,95 para R$ 5,00. O mercado manteve as previsões para a taxa Selic em 2023 e 2024 em 11,75% e 9,00% ao ano, respectivamente.

Na Alemanha, o aeroporto de Hamburgo suspendeu os voos nesta segunda-feira, enquanto a polícia revista um avião de Teerã, capital iraniana, que aterrissou na cidade, disse um porta-voz da polícia federal alemã à Reuters. As investigações tem como base uma ameaça de ataque enviada por e-mail. O aeroporto informou em seu site que nenhuma decolagem ou aterrissagem estava ocorrendo, devido às medidas policiais.

O Prêmio Nobel de Economia de 2023 foi concedido hoje para a economista norte-americana Claudia Goldin, "por ter avançado nossa compreensão dos resultados das mulheres no mercado de trabalho", afirmou a Academia Real de Ciências da Suécia. Ela é apenas a terceira mulher a receber o Nobel de Economia: antes dela, Elinor Ostrom foi a vencedora em 2009 e Esther Duflo em 2019.

Às 9h44 desta segunda, o dólar à vista retomava sinal positivo, cotado a R$ 5,1659 (+0,08%). O dólar futuro para novembro ganhava 0,42%, a R$ 5,1815.