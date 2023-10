Sicredi lança a maior campanha publicitária de sua história

A rede de cooperativas de crédito Sicredi se prepara para lançar a maior campanha publicitária da sua história. Com a ação, a empresa espera alavancar sua marca pelo Brasil e atingir 10 milhões de associados até 2025. Hoje, a Sicredi tem 7 milhões de cooperados atendidos em uma rede de mais de 2,5 mil agências físicas no País.

Criada pelas agências Hoc e Jotacom, a campanha "Não é só dinheiro, é ter com quem contar" marca a estreia dos músicos Ana Castela e Leo Santana como garotos propaganda da empresa - eles aparecem cantando o clássico "Não quero dinheiro", de Tim Maia, nas peças publicitárias.

Cristina Duclos, diretora de marketing da Sicredi, diz que esta é a maior campanha já produzida pela rede, tanto em amplitude de veiculação quanto em investimentos. Os aportes na nova campanha, no entanto, não foram divulgados. "Nós queremos ser uma 'lovebrand' no futuro; para isso, estamos investindo na expansão do Sicredi pelo País", diz.

Cristina adianta ainda que, dada a "suntuosidade" do investimento, o novo mote publicitário guiará pelos próximos meses toda a comunicação da marca, que incluirá veiculação em TV e na internet, com versões voltadas às pessoas físicas, jurídicas e, especialmente, ao agronegócio

Novos associados

A ação publicitária da Sicredi acompanha um movimento de expansão das cooperativas de crédito pelo País, que nos últimos anos conseguiram aumentar a presença física em meio a um momento de retração das redes de agências físicas dos bancos tradicionais.

Dados do Banco Central mostram que, desde 2019, o segmento de cooperativas abriu 2,3 mil agências no País, passando de 6.054 para 8.343 pontos.

Ao mesmo tempo, os bancos fecharam 2,7 mil agências, indo de 19.964 para 17.215 endereços. Neste ano, até setembro, a Sicredi abriu 148 agências.

O diretor presidente do banco cooperativo, César Gioda Bochi, diz que a expectativa é manter a expansão da marca, dobrando os resultados financeiros, em média, a cada três anos, além de ganhar presença em mais segmentos econômicos, como de Pessoa Jurídica (PJ), que representam 14% dos correntistas da rede.

"Hoje nós somos muito fortes no agronegócio, mas queremos atender a todos os tipos de negócios", diz Bochi. "Queremos que mais pessoas entendam a nossa função no País."

Sobre as perspectivas de para a abertura de agências nos próximos anos, o executivo disse que a rede tem crescido em média com 250 novas agências nos últimos anos, mas não há um número alvo. "Nós não temos uma ambição de crescimento no número de agências, porque esse número será consequência dos nossos resultados. Nós temos ambição de crescer de forma sustentável, por causa do nosso compromisso com os associados."

Potencial

Para Paulo Schiavon, diretor executivo da FTI Consulting, além das regiões onde a Sicredi já tem densidade, a rede tem potencial para ganhar mercado onde os bancos tradicionais ainda têm mais presença, pois tem uma natureza jurídica muito peculiar, pois o cliente também é cooperado (associado) da instituição. "O cliente é beneficiado com o recebimento da distribuição do resultado anual da cooperativa, denominado sobras", diz.

Ele observa ainda que as cooperativas têm papel importante em conjunturas de juros altos e endividamento das famílias. "Nesse cenário, a oferta de crédito é menor, tornando o papel das cooperativas mais relevante."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.