Fazenda confirma agenda de Haddad com nove reuniões bilaterais no Marrocos

O ministério da Fazenda confirmou a agenda do ministro Fernando Haddad na viagem para Marrakesh, no Marrocos, em que representará o Brasil na reunião anual do Fundo Monetário Internacional (FMI). O ministro embarca para o Marrocos nesta terça-feira, 10, e retorna ao Brasil no sábado, 14.

Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) já mostrou, ele participará de nove reuniões bilaterais além dos encontros preparatórios para a organização do G20, que será realizado no Brasil em 2024, após o País ter assumido a presidência do grupo.

A reunião anual do FMI terá discussões sobre modelos de financiamento global e o atual cenário de aumento das tensões geopolíticas.

No âmbito do G20, Haddad tratará da organização do encontro no Brasil no próximo ano, que terá como pano de fundo debate sobre a inclusão social e combate à fome, a transição energética e desenvolvimento sustentável e reformulação de instituições de governança global.

O ministro terá nove agendas bilaterais. A primeira, na quinta-feira, 12, será com a ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, um dos últimos compromissos da indiana frente à trilha financeira do G20 antes de passar o posto para Haddad.

Nesse dia, ele ainda participará de uma sessão plenária do Development Committee, seguida por reuniões bilaterais com Bruno Le Maire, ministro da Economia e Finanças da França, e Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI. Ele também se encontra com Dilma Rousseff, presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, antes da reunião de bancada com o FMI. O dia é encerrado com um jantar ministerial do G20.

Na sexta-feira, 13, Haddad tem encontros bilaterais com Amina Mohammed, secretária-geral adjunta da ONU; Sri Mulyani, ministra das Finanças da Indonésia; Jeremy Hunt, chanceler do Tesouro do Reino Unido; Ajay Banga, presidente do Grupo Banco Mundial; e Achim Steiner, diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Ele também participa da reunião de ministros de Finanças e de presidentes de Bancos Centrais do G20.

No sábado, 14, será realizada a plenária do Comitê Financeiro e Monetário Internacional. O ministro deve retornar ao Brasil neste mesmo dia.