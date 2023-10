Ibovespa sobe a 116 mil pontos, com sinal de estímulo à China, apesar de NY moderada

Sinais de adoção de novas medidas de estímulo na China impulsionam alta do Ibovespa nesta terça-feira, 10, apesar da alta moderada das bolsas dos Estados Unidos, do recuo de cerca de 0,90% do petróleo e de 1,74% do minério de ferro, em Dalian, na China. Por aqui, o dólar caía 0,87%, na mínima a R$ 5,0855, em dia também de alívio dos juros futuros, o que beneficia algumas ações ligadas ao consumo na B3.

A despeito da elevação moderada em Nova York, o cenário é de certo alívio, por ora, como retratam os Treasuries na volta do feriado, em meio à percepção de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) não elevará os juros no encontro de novembro. Mas a percepção é que as taxas ficarão elevadas por mais tempo do que o imaginado, o que tem reduzido o volume financeiro da B3.