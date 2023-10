Petrobras se compromete a priorizar transferidos por venda de ativos e custear retorno

A Petrobras informou à Federação Única dos Petroleiros (Fup) e à Federação Nacional dos Petroleiros (FNP) nesta terça-feira, 10, em uma carta-compromisso, que nos próximos dois anos dará prioridade aos processos internos de novas vagas a empregados que tenham sido transferidos, em função de venda ou desmobilização de ativos, e queiram retornar à lotação de origem.

A movimentação dos empregados após as vendas de ativos está na pauta das discussões do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) deste ano com os sindicatos da categoria.

Segundo a Petrobras, em 2023, aproximadamente 450 empregados que manifestaram interesse em movimentação foram realocados ou autorizados a realizar teletrabalho integral.

"Serão priorizados os funcionários abrangidos nos planos de pessoal relativos a desinvestimentos, descomissionamentos e hibernações, entre 01 janeiro de 2019 e 26 de janeiro de 2023", informou a estatal em nota.

De acordo com o comunicado, "a Petrobras irá conciliar a admissão de novos empregados com a mobilidade dos mais experientes. As movimentações acontecerão de forma integrada ao cronograma de ingressos e formação dos novos empregados com objetivo de garantir a continuidade segura das operações nas unidades em que haverá movimentações."

Mudança

No programa de mobilidade interna da companhia estão garantidos o pagamento das viagens ao estado de origem do trabalhador e da sua família (dependentes cadastrados), assim como o reembolso dos custos da mudança.

"Outra novidade é que, se houver vagas disponíveis, os empregados do regime especial poderão migrar para área administrativa, com alteração de regime, e receber valor equivalente à indenização de supressão de regime, conforme padrões internos vigentes e em caráter excepcional", informou a empresa.

Ainda segundo a estatal, os avanços no programa de mobilidade interna estão

alinhados aos novos direcionadores estratégicos, que preveem a regionalização de atividades, a reocupação de prédios anteriormente desmobilizados e o teletrabalho.

Nas discussões do ACT 2023, cuja terceira rodada foi realizada na segunda-feira, 9, quando foi entregue a segunda contraproposta da empresa, os sindicatos também pedem o compromisso da Petrobras sobre a saúde mental e a segurança dos trabalhadores transferidos contra a vontade pela gestão anterior.

Nesta terça-feira, 10, a Fup se reuniu com a FNP sobre os calendários conjuntos de assembleia e atuação em torno das negociações do ACT 2023. Serão realizadas assembleias por todo o País para votar a contraproposta da Petrobras.