Haddad e Campos Neto são escolhidos ministro da Fazenda e presidente de BC do ano

Depois do início da queda dos juros, as críticas diminuíram e o ministro da Fazendo fez uma ponte com presidente da República, que resultou numa primeira reunião de Lula com Campos Neto há duas semanas.

A LatinFinance é uma publicação especializada nos mercados financeiros e economias da América Latina e do Caribe.

O prêmio é concedido com base em consultas a investidores e analistas do mercado da região. No ano passado, Roberto Campos Neto já tinha recebido o mesmo prêmio.