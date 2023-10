Bolsas da Ásia fecham em baixa, com temor renovado sobre juros nos EUA e após dados chineses

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, 13, em meio a preocupações renovadas sobre a trajetória dos juros nos EUA após dados fortes da economia norte-americana. Investidores da região também avaliaram os últimos números de inflação e comércio externo da China.

Liderando as perdas na Ásia, o índice Hang Seng caiu 2,33% em Hong Kong, a 17.813,45 pontos, enquanto o japonês Nikkei recuou 0,55% em Tóquio, a 32.315,99 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 0,95% em Seul, a 2.456,15 pontos, e o Taiex registrou modesta baixa de 0,26% em Taiwan, a 16.782,57 pontos.

Na China continental, o dia foi igualmente negativo: o Xangai Composto teve queda de 0,64%, a 3.088,10 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,79%, a 1.905,41 pontos.

Na quinta-feira, apostas de que os juros nos EUA ficarão em níveis elevados por mais tempo voltaram a ganhar força após dados da inflação ao consumidor (CPI) norte-americano superarem as expectativas. O mercado de trabalho do país também deu novos sinais de solidez.

Como resultado, os juros dos Treasuries voltaram a saltar e as bolsas de Nova York caíram nos negócios de quinta-feira.

Já na China, o CPI ficou estável na comparação anual de setembro, contrariando expectativas de leve alta, enquanto as exportações caíram 6,2% no mesmo período, menos do que se previa.

Oceania

Na Oceania, s bolsa australiana também ficou no vermelho nesta sexta-feira, interrompendo uma sequência de seis pregões de ganhos.

O S&P/ASX 200 caiu 0,56% em Sydney, a 7.051,00 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires