Bolsas da Europa operam em baixa, com preocupações sobre juros, inflação e Oriente Médio

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta sexta-feira, 13, em meio a preocupações renovadas sobre a trajetória dos juros dos EUA após dados de inflação mais fortes do que o esperado. Na China, por outro lado, indicador fraco de inflação alimentou temores sobre o desempenho da segunda maior economia do mundo. O conflito no Oriente Médio, que mais uma vez ajuda a impulsionar os preços do petróleo, também segue no radar.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,78%, a 450,09 pontos.

Na quinta-feira, as bolsas de Nova York caíram e os rendimentos dos Treasuries saltaram após pesquisa mostrar que a inflação ao consumidor (CPI) dos EUA avançou mais do que o esperado em setembro, aumentando as chances de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) opte por um novo aumento de juros até o fim do ano.

Já na China, onde o problema é a persistência de pressões deflacionárias, o CPI ficou estável na comparação anual de setembro, contrariando expectativas de alta. Os mercados acionários da Ásia tiveram perdas generalizadas hoje.

A guerra entre Israel e Gaza também é acompanhada de perto. O risco de que o conflito se alastre pelo Oriente Médio leva as cotações do petróleo a subir quase 4% nesta manhã.

De volta à Europa, a produção industrial da zona do euro aumentou 0,6% na comparação mensal de agosto, um pouco mais do que o esperado.

Nas próximas horas, a atenção vai se voltar para balanços trimestrais de grandes bancos dos EUA, incluindo JPMorgan e Citigroup.

Às 7h06 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,53%, a de Paris recuava 0,84% e a de Frankfurt cedia 0,92%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,73%, 0,74%% e 0,35%, respectivamente.