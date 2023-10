Condições econômicas evoluem como o esperado e não há previsão de recessão, diz membro do Fed

Presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da Filadélfia, Patrick Harker disse que as condições econômicas e financeiras dos Estados Unidos estão evoluindo como ele esperava, ou "talvez até um pouco melhor". O dirigente - que tem direito a voto nas decisões deste ano - afirmou que uma postura resoluta e paciente da política monetária permitirá que a economia americana alcance um pouso suave.

"A desinflação está em curso, os mercados de trabalho estão atingindo um melhor equilíbrio e a atividade econômica continua resiliente", declarou na manhã desta segunda-feira, 16, durante discurso em evento da Mortgage Bankers Association.

Harker estima que a inflação cairá abaixo de 3% em 2024 e se estabilizará em 2% a partir de então.

Ele prevê que a taxa de desemprego terminará o ano em torno de 4%, aumentará lentamente a 4,5% em 2024, e retorne em direção a 4% em 2025. "Essa trajetória colocaria o desemprego em linha com a taxa natural de desemprego, ou com o nível teórico em que as condições do mercado de trabalho suportam uma inflação estável de 2%", afirmou, destacando que não espera layoffs em massa.

O membro do Fed falou que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) está superando as estimativas do início deste ano, e que espera que esses ganhos continuem até o fim de 2023. O dirigente prevê um recuo leve em 2024, mas destacou que não prevê uma recessão.