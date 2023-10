Bolsas da Ásia fecham em alta, após ganhos em NY com alívio sobre Oriente Médio

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 17/10/2023 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, acompanhando o bom desempenho de Wall Street ontem, em meio a um alívio em preocupações com a crise no Oriente Médio.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice japonês Nikkei subiu 1,20% em Tóquio, a 32.040,29 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,75% em Hong Kong, a 17.773,34 pontos e o sul-coreano Kospi registrou alta de 0,98% em Seul, a 2.460,17 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve leve acréscimo de 0,32%, a 3.083,50 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto ficou praticamente estável, em 1.884,20 pontos.

Na contramão, o Taiex encerrou o pregão de hoje em baixa marginal de 0,06% em Taiwan, a 16.642,55 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York avançaram em torno de 1%, à medida que uma esperada invasão por terra de forças israelenses em Gaza não se concretizou. Amanhã (18), o presidente dos EUA, Joe Biden, visitará Israel e Jordânia, numa tentativa de evitar uma escalada do conflito na região.

No fim da noite de hoje, a China divulga seu Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre, assim como dados mensais de varejo e indústria. Em 2023, a meta de crescimento da segunda maior economia do mundo é de cerca de 5%.

Na Oceania, a bolsa de Sydney ficou no azul, mas reduziu ganhos após o banco central da Austrália (RBA) alertar, em ata de política monetária, que está disposto a elevar juros de novo se houver qualquer sinal de que a inflação não está desacelerando em ritmo suficientemente rápido. O S&P/ASX 200 subiu 0,42%, a 7.056,10 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires