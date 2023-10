Ouro fecha em leve alta, ante ponderações sobre guerra em Israel e aperto do Fed

O ouro fechou em leve alta, apoiado pelos riscos geopolíticos dos conflitos no Oriente Médio. Por outro lado, a nova escalada dos juros dos Treasuries, diante de sinais de resiliência da economia americana, limitaram os ganhos do metal precioso neste pregão.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em alta de 0,07%, a US$ 1.935,70 por onça-troy.

Analista da Oanda, Edward Moya avalia que o driver principal para o rali do ouro permanece as incertezas em torno da guerra em Israel, enquanto investidores ponderam sobre a possibilidade de agravamento do conflito em meio a tentativas ainda frustradas de uma resolução diplomática.

Entretanto, os ganhos foram limitados nesta sessão, após dados fortes de varejo e indústria dos Estados Unidos impulsionarem nova escalada nos juros dos Treasuries ao renovar expectativa por mais aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed).

Para o Commerzbank, o impulso do ouro deve permanecer limitado no curto prazo, até que existam sinais claros de uma recessão iminente nos EUA, capaz de ampliar a especulação sobre cortes das taxas básicas americanas.