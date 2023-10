Bolsas da Europa mantêm tom negativo recente, com geopolítica, balanços e BCE no radar

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta segunda-feira, 23. ampliando perdas dos três pregões anteriores, à medida que investidores seguem na defensiva com tensões geopolíticas ligadas à crise no Oriente Médio e aguardam uma série de balanços corporativos de peso, além de decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE).

Por volta das 6h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,55%, a 431,38 pontos.

A aversão a risco continua prevalecendo na Europa em meio ao conflito entre Israel e o grupo extremista palestino Hamas. No fim de semana, ataques aéreos israelenses atingiram alvos na Faixa de Gaza, Síria e Cisjordânia. Por outro lado, comboios de ajuda humanitária começaram a chegar a Gaza, o que contribui para a relativa estabilidade dos preços do petróleo.

Nos próximos dias, a atenção vai se voltar para balanços de pesos-pesados europeus, como os gigantes bancários Santander e Deutsche Bank, e também de grandes empresas de tecnologia dos EUA.

Além disso, na quinta-feira (26), o BCE decide sobre juros, que vêm sendo elevados continuamente desde julho do ano passado. Na reunião de setembro, a autoridade monetária da zona do euro sinalizou uma possível pausa no atual ciclo de aperto monetário. Também na quinta, os EUA divulgam números preliminares sobre o PIB e a inflação PCE do terceiro trimestre.

Esvaziada, a agenda desta segunda traz apenas pesquisa prévia sobre a confiança do consumidor na zona do euro.

Às 6h31 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,55%, a de Paris recuava 0,27% e a de Frankfurt cedia 0,73%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,14%, 0,86% e 0,43%, respectivamente.