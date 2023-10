Alckmin diz que parque industrial brasileiro está envelhecido e precisa ser recuperado

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, avaliou nesta terça-feira, 24, que o parque industrial brasileiro está envelhecido em, pelo menos, 14 anos, segundo sua estimativa, e é necessário investir em sua recuperação. "É preciso renovar equipamentos, máquinas, melhorar produtividade, melhorar competitividade", disse Alckmin, durante participação em reunião da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional. O ministro defendeu mecanismos para estimular essa recuperação .

Alckmin também voltou a falar do PL do Combustível do Futuro. Ele reafirmou que o Brasil pode se tornar "o grande protagonista da descarbonização" se investir na área. Segundo ele, inclusive, mesmo competindo com Estados Unidos e a Índia, o Brasil tem potencial para liderar a transição para o combustível sustentável de aviação (SAF, na sigla em inglês).

O vice-presidente pontuou a necessidade de se acabar com o desmatamento, e afirmou que existem "'N' rotas tecnológicas" para se avançar na descarbonização.