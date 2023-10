Haddad fala com Campos Neto sobre indicações ao BC e diz que escolhidos são 'gente conhecida'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 24, que ele próprio anunciará as indicações para compor a diretoria do Banco Central, e que não resta nada para ainda ser definido sobre o assunto. Haddad explicou que está no momento comunicando a pessoas específicas sobre os futuros escolhidos - para que elas não saibam do anúncio pela imprensa - e que conversou nesta terça-feira, 24, com o presidente do BC, Roberto Campos Neto. Questionado sobre o perfil dos escolhidos, Haddad evitou especulações.

"Não vale a pena ficar especulando, daqui a pouco anuncio e fica tudo bem", disse Haddad, emendando que as escolhas são "gente conhecida, com experiência na área". "Não tem surpresa. Tive oportunidade de conversar com Roberto Campos Neto hoje", informou o ministro, que ainda prevê um encontro com o presidente do BC nesta sexta-feira, 27.

Os mandatos dos diretores de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos, Fernanda Guardado, e de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta, Maurício Moura, terminam este ano. Como vem mostrando o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), parte do mercado se preocupa com os nomes que vão substituí-los, já que ambos fizeram parte da ala vista como mais "ortodoxa" no Copom, que votou por um corte de 25 pontos-base da Selic em agosto.