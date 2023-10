Fusão de 123milhas e Maxmilhas deve passar por crivo do Cade

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) definiu nesta quarta-feira, 25, que a fusão das empresas 123milhas e Maxmilhas precisará passar pelo crivo do Cade, mesmo após a operação ter sido consumada em dezembro do ano passado. Agora, a Superintendência-Geral do órgão vai analisar o caso e, no limite, o negócio poderá ter de ser julgado pelo tribunal do Cade. Com a decisão, as empresas terão até 30 dias corridos para notificar a operação ao órgão antitruste.

Como já mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), pela ótica do valor apresentado pelas companhias, o negócio não precisaria ser notificado ao Cade.

Contudo, baseada em trecho da lei que dita as regras do conselho, a superintendência entendeu que o caso deveria ser deliberado pelo órgão, por considerar que as duas empresas poderiam ser "dominantes no mercado relevante" de compra de milhas aéreas.