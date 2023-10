Latam cresce no Nordeste com seis novas rotas em compartilhamento de voos com a Voepass

A Latam ampliou sua presença regional no Nordeste do País com o início das vendas de passagens para seis novas rotas em codeshare (compartilhamento de voos) com a Voepass. A partir desta quarta-feira, 25, os clientes podem adquirir bilhetes aéreos para as rotas Recife-Campina Grande, Campina Grande-Fortaleza, Recife-Natal, Natal-Mossoró, Mossoró-Fortaleza e Salvador-Vitória da Conquista.

As rotas serão operadas a partir de 1º de janeiro pela Voepass, com aeronaves ATR-72, com capacidade para até 70 passageiros. Com isto, chega a 55 o número de rotas atendidas no codeshare entre as duas companhias.

Para a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra, essas novas operações vão impulsionar tanto as viagens a lazer quanto as corporativas.

"Um cliente que tenha um negócio em Campina Grande, por exemplo, pode embarcar pela manhã com a Latam de São Paulo para Recife e, de lá, conectar com a Voepass para o seu destino final. No final da tarde, pode embarcar de volta com a Voepass para Recife e, de lá, com a Latam para São Paulo, completando o trajeto inteiro em apenas um dia", disse Mafra.

Na rota Recife-Campina Grande, os voos serão operados às terças e quintas-feiras, com partida às 10h20 e chegada às 11h10. No sentido oposto, os voos partem às 17h e chegam em Recife às 17h50. Já a linha Campina Grande-Fortaleza também será operada às terças e quintas-feiras, com partida às 11h50 e chegada às 13h15. No sentido oposto, os voos partem às 14h10 e chegam em Campina Grande às 15h40.

Entre Recife e Natal, os voos serão operados às segundas, quartas, sextas e domingos, com partida às 9h10 e chegada às 10h15. No sentido oposto, partem às 17h35 e chegam no Recife às 18h40.

A rota Natal-Mossoró também terá voos às segundas, quartas, sextas e domingos, com partida às 10h55 e chegada às 11h55. No sentido oposto, partem às 15h55, com chegada em Natal às 16h55. Mossoró também será conectada com voos diretos para Fortaleza às segundas, quartas, sextas e domingos, com partida às 12h35 e chegada às 13h30. No sentido oposto, partem às 15h55 e chegam a Mossoró às 16h55.

Por último, a Bahia também será contemplada com voos entre a capital e o interior, com a rota Salvador-Vitória da Conquista, operada às segundas e quartas, com partida às 18h15 e chegada às 19h25. No sentido oposto, partem às 20h10 e chegam a Salvador às 21h20.