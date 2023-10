Taxas futuras de juros têm viés de baixa na esteira do dólar

Os juros futuros operam com viés de baixa a partir do miolo da curva na manhã desta quarta-feira, 25, acompanhando o dólar mais fraco ante o real. Além disso, os rendimentos dos Treasuries de 2 anos também recuam. Os juros curtos operam estáveis. A liquidez, no entanto, tende a ficar mais limitada em dia de agenda esvaziada. Às 9h24, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 10,925%, de 10,934% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 cedia para 10,980%, de 11,021%, e o para janeiro de 2029 batia mínima de 11,390%, de 11,448% no ajuste de terça (24).