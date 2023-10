Vendas de moradias novas nos EUA sobem 12,3% em setembro ante agosto

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos mostraram alta de 12,3% em setembro ante agosto, ao ritmo anual sazonalmente ajustado de 759 mil unidades, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 25, pelo Departamento de Comércio do país. O resultado ficou bem acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam vendas de 685 mil unidades no mês passado.

O ritmo anualizado de vendas de agosto foi levemente revisado para cima, de 675 mil para 676 mil unidades.