Conselho de Administração da Zona Franca aprova projetos industriais da ordem de R$ 1,2 bi

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) informou nesta sexta-feira, 1º, que o Conselho de Administração da Zona Franca de Manaus aprovou 33 projetos industriais e de serviços para a região Amazônica, que somam investimentos de R$ 1,2 bilhão, tem projeção de faturamento de R$ 6,4 bilhões. A previsão é de que as iniciativas gerem 1.084 empregos.

A lista de projetos avaliados e aprovados, nesta sexta-feira, inclui produção de motocicleta elétrica, bicicleta elétrica, televisor em cores com tela de cristal líquido, e monitor de vídeo com tela de luminescência orgânica (Oled), destinado ao uso em informática e microcomputador portátil.

O maior volume de investimentos projetados, segundo o Mdic, será no setor de eletroeletrônicos, que inclui bens de informática. De acordo com a pasta, oito projetos representam R$ 695 milhões de investimentos projetados, sendo R$ 232 milhões em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) na região da Amazônia Ocidental e no Amapá.