Taxa de investimento de 16,5% em 2023 é a menor desde 2019, revela IBGE

A taxa de investimento de 16,5% em 2023 foi a mais baixa para um fechamento de ano desde 2019, quando foi de 15,5%, mostram dados do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados nesta sexta-feira, 1, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"Tivemos recuo importante na taxa de investimento porque houve recuo na Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF)", disse a coordenadora das Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

Já a taxa de poupança, que ficou em 15,4% em 2023, foi a menor desde 2020, quando registrou 14,8%.

"Houve recuo na taxa de poupança porque teve um consumo das famílias crescendo mais do que o PIB no ano passado", disse Palis em entrevista coletiva de imprensa após a divulgação do PIB.